Королеву Елизавету II изобразили в торжественном наряде, где рядом с ней стоят статуи ее любимцев.

Пес из Украины по кличке Локи позировал для памятника Елизавете II в Великобритании, где ее изобразили в окружении своих домашних любимцев, а именно трех корги, информирует BBC Украина.

Скульптор Хайвел Претли, который изобразил Елизавету II среди ее животных, подтвердил в комментарии для журналистов, что украинский корги был моделью королевских животных.

"Да, этот замечательный корги был одной из моих собачьих моделей", - отметил он.

По словам владелицы собаки Антонины Кириленко, песик родился в 2019 году в киевском питомнике. Антонина вместе со своей семьей переехала в Лондон в 2020 году.

Женщина рассказала, что однажды ее муж шел на работу с Локи мимо одного из парков Лондона, где их увидел Претли.

"Он как раз работал над будущей статуей королевы, имел эскизы и представлял, что вокруг монумента должны быть корги. Ему понравился наш пес и он пригласил нас в свою мастерскую позировать", - добавила Антонина.

Украинка подчеркнула, что в восторге от результата, ведь он "превысил все их ожидания".

Известно, что высота бронзового памятника составляет 2,1 метра. Его создали на средства меценатов, стоимость статуи составляет около 155 тысяч долларов. Памятник состоит из статуи королевы Елизаветы II в праздничном наряде, а также статуй трех домашних любимцев королевы - собак корги, с которой они были всю ее жизнь.

Смерть королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Она прожила 96 лет. На следующий день новый король Чарльз III впервые обратился к нации по телевизору. Он вспоминал свою мать и подчеркнул, что будет продолжать ее путь.

Уже 10 сентября стало известно, что Чарльз III официально стал королем Великобритании. 19 сентября королеву похоронили. Она похоронена рядом со своими родителями, мужем и сестрой в стенах часовни Святого Георгия в Виндзоре.

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