Употребляя больше фруктов и овощей, вы получаете больше клетчатки и меньше жиров, объясняют диетологи.

Многие диетологи рекомендуют включать в свой рацион больше фруктов и овощей для общего здоровья. И смузи - легкий способ сделать это, пишет healthdigest.com.

Ученые установили, что чем больше вы съедаете фруктов и овощей, тем ниже риск развития гипертонии. И это подтвердил анализ 2016 года, опубликованный в Журнале клинической гипертонии.

Исследователи пришли к выводу, что калий, магний, витамин С и другие важные питательные вещества, содержащиеся во фруктах и овощах, могут улучшить слизистую оболочку кровеносных сосудов, улучшить кровоток и повысить защиту организма от свободных радикалов.

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Вопрос также в том, что фрукты и овощи заменяют в вашем рационе - вы получаете больше клетчатки и меньше жиров. А более ранние исследования показали связь между диетой с высоким содержанием жиров и артериальным давлением.

В исследовании 2016 года, опубликованном в журнале Советы по питанию, был изучен смузи, приготовленный из гуавы, гранадиллы (разновидность маракуйи), молотой корицы и льняного масла. Результаты подтвердили снижение артериального давления у участников.

"Помните, что смузи не обязательно полезны для здоровья, если вы не контролируете ингредиенты, особенно в смузи, купленных в магазине. Они часто содержат добавленный сахар, а не натуральный. Кроме того, то, что вы пьете полезные смузи, не означает, что они не содержат калорий", - говорится в публикации.

Напомним, ранее УНИАН писал, что можно есть много и не набирать вес.

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