В больницу доставлен травмированный мужчина, у него ранения глаз.

В Киевском районе Одессы из-за ракетного удара, который РФ нанесла 1 мая, вспыхнул пожар площадью 6 тыс. кв. метров, уничтожено 900 отправлений на "Новой почте", повреждены склады других предприятий и жилые дома.

В Силах обороны юга Украины отметили, что враг не прекращает террор и тактику точечных ударов. В частности, вечером 1 мая агрессор нанес удар баллистическим вооружением по Одессе.

"В результате удара повреждено административное здание и складские помещения почты. Взрывной волной выбиты окна в близлежащих жилых домах. На месте вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали.

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Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, военные РФ нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре города примерно в 22:00.

"В результате атаки пострадали 14 местных жителей, один мужчина в состоянии средней тяжести госпитализирован. Повреждены административное здание и складские помещения почты. Взрывной волной выбиты окна в близлежащих домах", - говорится в сообщении.

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Сейчас правоохранители документируют последствия попадания.

Как уточнили УНИАН в прокуратуре, госпитализирован молодой человек (ему примерно 35 лет). У пострадавшего - сотрясение головного мозга, открытая черепно-мозговая травма, закрытый левосторонний пневмоторакс, тупая травма грудной клетки, осколочное ранение обеих роговиц, оглушение.

Сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как подчеркнула пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина, спасатели всю ночь ликвидировали последствия вражеского обстрела по Одессе - масштабный пожар вспыхнул на площади 6 тыс. кв. метров, в том числе в месте расположения складских помещений почты.

По ее словам, сложность ликвидации огня заключалась в большой пожарной нагрузке.

"Также раздавался снова сигнал воздушной тревоги, спасатели находились в безопасном месте и за это время огонь вновь распространялся, в частности, в тех местах, где ранее его уже удалось локализовать", - рассказала пресс-секретарь.

В результате ракетного удара взрывной волной повреждена одна из пожарных частей - выбиты стекла и окна, в некоторых помещениях пострадал потолок. Как заверила Аверина, сотрудники ГСЧС не пострадали.

Всего в тушении пожара участвовали 68 спасателей, было привлечено 19 единиц специальной пожарно-спасательной техники. На месте работали психологи ГСЧС.

Совладелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк сообщил в Facebook, что "прилет" произошел в депо-1 и грузовое отделение 4 предприятия.

"Главное - все живы! Все 18 человек, которые были на смене, успели спрятаться в бомбоубежище! По предварительным данным пострадало около 900 отправлений", - добавил предприниматель.

По его словам, 2 мая начнется компенсация клиентам и проект по восстановлению помещения.

Кроме здания "Новой почты" пострадали другие предприятия, которые расположены рядом. В частности, склад компании "Агромаркет", которая специализируется на семенах растений, цветах, удобрениях и тому подобное. По словам ее представителей, убытки от попадания российской ракеты очень большие.

Сейчас из-за удара оккупантов в определенной части Одессы ограничено движение транспорта.

Удар по Одессе 1 мая - детали

Напомним, поздно вечером в среду, 1 мая, в Одессе объявили воздушную тревогу. В Силах обороны юга сообщили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения. Впоследствии в городе прогремели мощные взрывы, стало известно, что ракета попала в сортировочное депо и отделение "Новой почты". Среди сотрудников "Новой почты" погибших и пострадавших нет. В компании пообещали, что оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, компенсируют клиентам в полном объеме. Посылки которые были в пути, перенаправлены на 3 отделения "Новой почты" в Одессе.

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