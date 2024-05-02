Певица объяснила, что стало причиной ссор с возлюбленным.

Украинская певица Алена Омаргалиева пожаловалась на кризис в отношениях с мужем, артистом Тамерланом. Основной причиной ссор были ревность и нехватка личного пространства.

Алена Омаргалиева призналась, что за 14 лет брака с Тамерланом, они проживали разное, даже кризис. Однако, по ее словам, влюбленные всегда стараются обсуждать все проблемы. Чаще всего причинами конфликтов становились усталость, расстояние, ревность.

Как объяснила Алена, сильно влияло то, что они с Тамерланом и жили, и работали вместе. Негативные эмоции и обиды накапливались и выливались в ссоры:

Я человек, которому нужно побыть одному. Я уставала. Бывало такое, что накапливается, меня муж не слышит. В доме был ураган. Были ссоры, конечно. Когда вы постоянно видете друг друга, все немножко замыливается, и вы начинаете раздражать друг друга. Такое бывает, это нормально.

Омаргалиева призналась, что в такие моменты убегает из дома. Она берет паузу, чтобы отдохнуть и едет к родителям. Там певица восстанавливается и приходит в гармонию с собой.

Сейчас исполнительница отмечает, что не может представить жизнь без Тамерлана, который решил стать на защиту страны, и служит в ВСУ. Омаргалиева говорит, что он первый, к кому она пойдет за советом. У них в паре есть баланс: Алена более творческая, а Тамерлан занимается аналитикой.

Алена поняла, насколько сильно любит мужа, когда они не виделись 4 месяца. Певица даже написала песню о сложном периоде в разлуке "Когда тебя нет". Артистка подчеркнула, что в ее браке нет места изменам, а о разводе даже речь не шла.

"Разводятся те, у кого уже просто нет любви. Им не за что хвататься. У нас с Тамерланом тоже были обиды, но мы этот этап прошли. Я знаю, что у меня к нему чувства, что это любовь. Я ценю эти отношения и держусь за них. Тамерлан также много сделал для этого", - добавила Омаргалиева.

К слову, Омаргалиева и Тамерлан обручились летом 2013 года. Уже через год у звездных супругов родился первенец - мальчик Тимур.

Напомним, ранее Алену Омаргалиеву захейтили за песню о мужчинах-беглецах.

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