Получено подтверждение об уменьшении количества захватчиков на двух направлениях на 126 человек.

На левом берегу Днепра за сутки российские оккупанты в несколько раз увеличили численность штурмов. По данным Сил обороны юга Украины, на левобережье Днепра враг совершил 9 штурмов против двух, которые были накануне - 30 апреля.

Также на Ореховском направлении захватчики провели два штурма: по одному в районе Старомайорского и Роботино. На обоих направлениях атаки россиян оказались напрасными, поскольку понеся потери, они отошли на свои исходные позиции.

В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на указанных двух направлениях на 126 человек. Также враг потерял 23 единицы вооружения и военной техники: 2 зенитно-ракетных комплекса - БУК-М1 и Стрела-10, миномет, 12 единиц автобронетехники, 3 станции радиоэлектронной борьбы, комплекс видеонаблюдения Муром-М, 2 аэрофотостанции и две лодки.

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В то же время оккупанты активизировали аэроразведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 134 разведывательных БпЛА.

"Противник направил управляемую ракету с тактической авиации, вероятно Х-59, в направлении Николаевщины. Силами противовоздушной обороны ракета была уничтожена. В результате падения обломков повреждена транспортная инфраструктура. В направлении Одесской области враг пытался применить 2 БпЛА типа "Shahed131/136", которые были уничтожены в акватории моря", - рассказали украинские военные.

Кораблей флота противника в Черном и Азовском морях не наблюдается, ракетоносители находятся в пунктах базирования. Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, враг продолжает менять места стоянок.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, враг применил 219 FPV-дронов, 2 ударные БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 234 осколочных боеприпаса. В результате в Херсонской области повреждены многоэтажки, частные жилые дома, зернохранилище, хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, на Днепропетровщине - Никополь, Мировскую и Марганецкую громады - ранены 3 гражданских лица, повреждены двухэтажный жилой дом, частные жилые дома, медицинское учреждение, инфраструктурные объекты, агропредприятие, гражданские автомобили и линии электропередачи. На Запорожье под огнем террористов РФ находилось население 8 населенных пунктов - повреждены частные дома.

Ситуация на Юге

30 апреля на Ореховском направлении российские оккупанты совершили пять штурмов: три - в районе Старомайорского, по одному - в районах Роботино и Малой Токмачки. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины было два бесполезных штурма россиян. Понеся потери, они отошли на свои исходные позиции.

За это же время украинские военные получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 99 человек. Также враг потерял 12 единиц вооружения и военной техники: миномет, две единицы автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы, три камеры видеонаблюдения, три аэрофотостанции, лодку и генератор.

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