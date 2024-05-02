Курс доллара уже вряд ли опустится ниже 39 грн.

Ситуация на валютном рынке в течение следующей недели с одной стороны обещает быть достаточно стабильной и малоинтересной на какие-то сенсации, ведь вопрос макрофинансовой помощи можно считать почти полностью закрытым – стратегическое решение США о предоставлении помощи на почти $61 млрд принято.

Как рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, существует большая вероятность, что в 2024 году Украина получит от западных партнеров ожидаемые и прописанные в бюджете $37 млрд, что станет весомым вкладом в покрытие огромных расходов.

"Поэтому можно ожидать, что регулятор будет чувствовать себя более свободно в части реализации стратегии постепенной валютной либерализации, а в общем смысле на рынке удастся избежать безумства курсов из-за опасений за будущее экономики и стабильности гривни. То есть, макрофин от США будет иметь еще и эффект "успокоительного", что крайне важно в условиях войны", – отметил эксперт.

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По его словам, с другой стороны на рынке сохранится действие режима "управляемой гибкости", но с возможностью регулятора проводить разностороннюю политику в части валютных интервенций: любые курсовые изменения, будь то рост или уменьшение курсов будут зависеть от соотношения спроса и предложения. Однако вряд ли регулятор полностью отпустит рынок в свободное плавание.

Лесовой прогнозирует, что в течение 6-12 мая общая структура валютного рынка будет оставаться более-менее постоянной, ведь на рынке действует определенная система валютных изменений. Именно поэтому в еженедельном разрезе любые изменения будут малозаметными и по основным показателям будет казаться, что рынок статичен.

"В то же время базовым будет постепенный сдвиг вверх валютных коридоров: можно сказать, что постепенная управляемая девальвация, наблюдаемая с начала года, продолжится, но она будет малозаметной. Однако вряд ли мы увидим, что курс доллара опустится ниже 39 грн", – отметил банкир.

Основные показатели валютного рынка 6-12 мая:

коридоры валютных колебаний: на межбанке 39-41 грн/$ и 41-43 грн/€, на наличном рынке 39-41 грн/$ и 41-43,5 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,5-0,7 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1,5-2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, после Пасхи рынок приобретет уже привычные стабильно-изменчивые черты: при почти ежедневных курсовых колебаниях они не будут слишком сенсационными: после периодов курсового роста всегда стоит ожидать определенные движения вниз. В целом соотношение спроса и предложения будет уравновешенным и экономическая конъюнктура будет достаточно благоприятной для рынка. Поэтому любые валютные изменения можно считать естественными и признаком "живого" рынка", – резюмировал Лесовой.

Курс валют – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 2 мая, остался на прежнем уровне – 39,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 2 мая, не изменился и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 42,95 грн за евро.

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