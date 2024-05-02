Астрологи назвали год, когда закончится война в Украине

По мнению астрологов, май станет переломным для Украины.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, что в мае этого года будут происходить события, которые приведут Украину к победе над российской агрессией.

По их словам, 17 мая в Украине начинается благоприятный подпериод Солнца, который, на их взгляд, закончит эту войну победой Украины. Он будет длиться с 17 мая 2024 года до 5 марта 2025 года.

"17 мая 2024 года в Украине заканчивается сложный подпериод, который астрологически длился с 16 сентября 2021 года. Новый подпериод Солнца в гороскопе украинского государства на энергетическом плане убирает сферу врагов и проблем в натальной карте Украине. Можно даже сказать, что он ее выжигает. Параллельно с этим астрологическим подпериодом по основной карте Украины, будут идти благоприятные астрологические периоды по годовой карте Украины, которые будут сменять друг друга практически до конца 2024 года", - сказали Сухановы в комментарии УНИАН.

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С 28 апреля 2024 года по 25 июня 2024 Украина войдет в еще более продуктивный период, который может привести к стратегическому перелому и освобождению территорий, как тех, которые были захвачены с 2022 года, так и с 2014 года. Однако этот период потребует больших усилий, говорят эксперты.

"В годовой карте Украины в этот период наблюдаются аналогичные тенденции, которые были при освобождении Харьковской области в 2022 году. Хотя сейчас Украина официально не заявляет громко, как это было в прошлом году, о том, что готовится план наступательных действий, однако мы можем предположить, что такой план готовится. Возможно, масштабы этого плана изначально рассчитываются в меньших масштабах, чем он может дать в итоге, как это было при Харьковской операции", - добавили Сухановы.

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