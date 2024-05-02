Вражеские военно-морские силы оказались прижаты к тому, что они называют "более надежным морским бастионом", отметил эксперт.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и для нашей страны "огромная победа", что теперь участок Черного моря чист.

Таким мнение поделился аналитик по РФ из американского аналитического центра CNA с Financial Times. В то же время он подчеркнул, что потери российских военно-морских сил не компенсируют успехов на поле боя. "У России один из самых больших и, как предполагается, самых способных военно-морских флотов в мире. Однако его толкают, по сути, коммерческие суда, которые по уровню технологической оснащенности не уступают типичным российским военно-морским судам", - отметил эксперт.

Журналисты подчеркнули, что атаки морскими дронами и ракетами оказали огромное влияние на российский флот - противникам пришлось отвести большую его часть подальше об побережья Украины. Все более значимой военно-морской базой РФ становится Новороссийск.

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"Украинцы напугали россиян в Черном море", - сказал доцент Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельской школы управления Дэниел Фиотт. Эксперт подчеркнул, что ВМС России оказались прижаты к тому, что они называют "более надежным морским бастионом".

"Это сильно подорвало способность России планировать, координировать и контролировать транспортные маршруты (в Черном море, - Ред.). Я думаю, это также одна из причин, по которой вы наблюдаете рост поставок зерна", - подчеркнул доцент.

По мнению Фиотта, главная проблема для россиян заключается в том, что они еще не нашли эффективный способ сдерживания метода, которым Украина атакует их борта в море. "Поэтому Москве нет смысла размещать больше флота в Черном море, потому что есть вероятность, что по ним снова будет нанесен удар", - добавил он.

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Морские дроны впервые атаковали российский флот в октябре 2022 года - тогда возле берегов временно оккупированного противником Крыма в порту Севастополя были подбиты два военных корабля.

Стоит отметить, что общие водные потери России во время войны в Украине на сегодня такие - уничтожены 26 кораблей/катеров и одна подводная лодка. В частности, в результате удара украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" в апреле 2022 года был уничтожен флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва".

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