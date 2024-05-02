Представительницы Украины поднялись в букмекерской таблице.

Букмекеры "Евровидения-2024" снова обновили свои прогнозы. После второй репетиции номера на сцене шоу alyona alyona и Jerry Heil оказались в топ-5 претендентов на победу.

В видео со второй репетиции артистки показали короткий фрагмент своего выступления с песней "Teresa & Maria". Они продемонстрировали свое пение, которое сразу же пришлось по душе поклонникам.

После репетиции alyona alyona и Jerry Heil начали резко подниматься по ступенькам букмекерской таблицы, которая опубликована на сайте Eurovision World. Ранее представительницы Украины занимали пятое место среди претендентов на победу, однако сейчас они оказались на четвертом месте. Букмекеры с вероятностью в 10% считают, что певицы займут именно это место на конкурсе.

Видео дня

Неизменным фаворитом букмекеров остается представитель Швейцарии - певец Nemo. Он выступит на "Евровидении" с песней "The Code". У него, по оценке букмекеров, 22% шансов на победу.

Еще одним лидером, занявшим второе место, является певец из Хорватии - исполнитель Baby Lasagna. Артист представит свою страну с песней "Rim Tim Tagi Dim". А тройку лидеров замыкает Италия, от которой выступит певица Angelina Mango с композицией "La noia".

К слову, полуфиналы "Евровидения-2024" состоятся 7 и 9 мая, а долгожданный гранд-финал конкурса пройдет 11 мая в Мальме.

Напомним, ранее на "Евровидении-2024" ввели новые правила жеребьевки. Теперь порядок выступления конкурсантов смогут выбирать продюсеры шоу.

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