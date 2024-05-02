Помимо прочего, в Европе увеличилось количество украинцев, которые смогли устроиться на работу.

Экономическое положение украинских беженцев за рубежом значительно улучшилось по сравнению с маем 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса от Info Sapiens.

Так, количество украинцев за рубежом, которым не хватает денег на еду или одежду уменьшилось на 10%, если сравнивать с тем же опросом, проведенным в мае прошлого года. Кроме того, значительно возросло количество украинских беженцев, которые получают более высокие доходы, чем до начала полномасштабной войны. Если в ноябре 2022 года их было 43%, то в настоящее время более 60%.

Увеличилось также и количество людей, которые имеют работу за рубежом - с мая 2022 года до января 2024 года их доля выросла с 39% до 45%. Кроме того, уменьшается доля тех, кто не ищет работу, а также людей, которые недовольны объемом социальных выплат.

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"Это объясняется, в частности, высоким уровнем трудоустройства и ростом доходов", - объясняют в результатах исследования.

Об исследовании: в декабре 2023 - январе 2024 года исследовательское агентство Info Sapiens провело опрос украинских беженцев. Опрос проводили по выборке с помощью SMS-рассылки со ссылкой на онлайн-анкету. Общее количество опрошенных - 1000 человек.

Украинские беженцы за рубежом: последние новости

В новой редакции закона о помощи гражданам Украины, власти Польши планируют урегулировать вопросы, касающиеся пребывания украинских мужчин призывного возраста в стране.

Накануне сообщество украинских беженцев - "Украинский Европейский Фронт" - провело акцию в поддержку Украины в Берлине. Требовали передать Украине больше оружия и напомнили европейцам о страхах войны.

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