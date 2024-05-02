В частности. выросли международные перевозки.

В январе-апреле 2024 года "Укрзализныця" перевезла в дальнем сообщении 8,43 млн пассажиров, или на четверть больше, чем в прошлом году за аналогичный период (6,78 млн). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что больше всего пассажиров уже традиционно было перевезено между:

Киевом и Львовом – 412 тысяч;

Киевом и Днепром – 255 тысяч;

Киевом и Харьковом – 237 тысяч.

В то же время наибольшая динамика – у сообщения польского Хелма со столицей, на котором перевезли на 74 тысячи пассажиров больше (+87%), чем в прошлом году. Если рассматривать международные перевозки отдельно, то было перевезено 703 тысячи пассажиров по сравнению с 546 тысячами за аналогичный период 2023 года.

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При этом, 93% поездов "Укрзализныци" на внутреннем сообщении прибывали вовремя.

Железнодорожные перевозки

"Укрзализныця" в тестовом режиме вернет Интерсити к морю, но пока что в тестовом режиме. Скоростной поезд снова помчится из Киева в Одессу.

"Укрзализныця", которая недавно запустила онлайн-продажу билетов в Венгрию, открыла для всех украинцев доступ в своем приложении к сервису мониторинга билетов с возможностью автовыкупа.

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