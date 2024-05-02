В апреле перестали платить пенсии без идентификации пенсионерами, которые получили статус ВПЛ еще до 24 февраля 2022 года.

В марте 2024 года завершился срок выплаты пенсии без прохождения идентификации. Речь идет о пенсионерах, которые стали внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабной войны. Нужно было подтвердить личность в один из удобных способов, онлайн или офлайн, сообщают в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что части пенсионеров, которые не вышли на связь с Пенсионным фондом в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года), выплаты продолжают начисляться, но временно, до момента прохождения идентификации, не перечисляются на банковские карты.

Пенсионеры могут в любой момент пройти физическую идентификацию, и выплата пенсии будет продолжена. Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал ее из-за непрохождения идентификации.

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Если пенсионер из числа ВПЛ прошел идентификацию, но не получил пенсию в апреле, финансирование выплаты будет возобновлено в ближайший период, после поступления в Пенсионный фонд информации об установлении личности. В течение апреля "Ощадбанк" уже передал Пенсионному фонду дополнительные перечни пенсионеров, которые прошли идентификацию. Таким лицам перечисление пенсий на банковские карты уже восстановлено, подчеркнули в министерстве.

Если идентификация пройдена, но пенсию еще не выплатили, то необходимо обратиться в органы ПФУ и сообщить дату и способ прохождения идентификации.

Способы прохождения идентификации:

лично посетить отделение АО "Ощадбанк" или орган Пенсионного фонда;

удаленно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") на портале электронных услуг ПФУ. Это удобно для тех, кто не имеет физической возможности посетить учреждения банков или Пенсионного фонда, находится на временно оккупированной территории, или предпочитает онлайн-инструменты;

с помощью видеосвязи (подать заявку можно на портале электронных услуг ПФУ или через контакт-центр Пенсионного фонда);

в случае пребывания за границей – получить в заграничном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что лицо является живым и предоставить документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью портала или по почте.

Пенсии в Украине

Ранее УНИАН писал, что некоторым украинцам не засчитают часть трудового стажа, который необходим для выхода на пенсию. С такими трудностями могут столкнуться те, кто работал на Российскую Федерацию.

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров, средний размер пенсий которых составляет более 5743 грн. Из указанного количества 2,7 млн пенсионеров еще работают, а их средняя пенсия достигает более 6094 грн.

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