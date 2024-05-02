Настя Каменских впервые заговорила об отношениях с молодым певцом

Вокруг ее личной жизни ходит немало слухов.

Певица Настя Каменских недавно выпустила клип на песню "Молоко", в котором снялся популярный молодой артист Ostrovskiy. В кадре они флиртовали, что в результате породило слухи об их возможном романе.

Однако, как оказалось, между ними только рабочие и дружеские отношения. Как рассказала Каменских в интервью ТСН, они познакомились за кулисами одной из музыкальных премий. В ходе общения артистка поняла, что Островский отлично справится с ролью молочника в ее клипе.

"Мы все мгновенно выбрали Ostrovskiy для главной роли, когда режиссерская команда предложила эту идею. Он - молодой, креативный парень с привлекательной внешностью. Его энергия и харизма - именно то, что мы искали для исполнителя роли молочника", - прокомментировала Каменских.

Она добавила, что ей приятно и легко работать с Островским. Но, что касается их личных отношений, то, по словам артистки, "людям виднее".

"Учитывая количество сплетен о нашем разводе с мужем, я уже давно поняла, что людям со стороны все виднее. Поэтому пусть эксперты и ответят на вопрос, есть ли у нас отношения с Островским", - сказала с сарказмом Настя.

Напомним, ранее Позитив резко прокомментировал творчество Каменских за границей.

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