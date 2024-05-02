Если раньше для ремонта смартфонов приходилось использовать оставшиеся на складах Apple запасы комплектующих, то теперь иссякли и они.

В авторизованных сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные запчасти для техники, выпускаемой яблочной компанией. Как сообщают росСМИ, на этом фоне уже прекращено обслуживание некоторых моделей iPhone и макбуков.

Если раньше для ремонта смартфонов приходилось использовать оставшиеся на складах Apple запасы комплектующих, то теперь иссякли и они. Что делать дальше – никто не знает.

Пока что в России продолжают функционировать сервисные центры компании, но вскоре они потеряют статус авторизованных, говорят эксперты. Уже сейчас есть схема, по которой в процессе ремонта используются запчасти китайского происхождения или детали, изъятые из старых аппаратов.

Видео дня

Напомним, Apple одной из первых заявила о прекращении сотрудничества с РФ после 24 февраля и уходе с российского рынка. Но только с 2 марта 2024-го компания полностью перестала поставлять детали к своим устройствам в РФ.

При этом, есть сведения, что компания до сих пор частично присутствует на рынке. Так, новенькие iPhone 15 на старте можно было свободно купить в РФ даже вопреки санкциям. А в январе 2024 года Apple пополнила бюджет России на $13 млн, оплатив антимонопольный штраф.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетах в мае, и оба продукта являются очень ожидаемым: iPad Pro впервые получат OLED-экраны вместо LCD, а семейство Air впервые выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

А новенькие iPhone 16 представят в сентябре. Основные подробности нам уже известны: Pro-модели вырастут в размерах и получат "прокачанные" камеры и батареи. Базовые модели будут отличаться вертикальной камеры и рекордным количеством расцветок. А еще в новом поколении появится новая кнопка – причем сразу у всех моделей.

Вас также могут заинтересовать новости: