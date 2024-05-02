Китайские компании получают гораздо больше государственной поддержки. СМИ сделали сравнение.

Китайские производители получают в девять раз больше государственной поддержки, чем их западные коллеги, что частично объясняет успехи КНР во многих секторах, начиная с производства солнечных панелей и заканчивая выплавкой стали. Об этом сообщает Sky News.

Цифры, предоставленные Организацию экономического сотрудничества и развития, демонстрируют, что китайские предприятия получают выгоду от государственных субсидий, эквивалентных в среднем 3,7% их доходов. Для сравнения, для стран богатого мира средняя государственная помощь составляет лишь 0,4% от доходов предприятий.

По мнению экспертов, новые данные являются важной частью объяснения доминирования Китая в определенных сферах, не говоря уже о том, почему бизнесы на Западе сталкиваются со все большими трудностями.

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Как итог, в той же Великобритании закрывается все больше заводов, которые не могут конкурировать с дешевым импортом из КНР. Специалисты отмечают, что иногда бывает довольно трудно определиться с тем, что именно считать "государственной поддержкой", ведь речь может идти как о прямых грантах от правительства, так и о сниженных налогах.

В общем, вывод о том, что Китай оказывает большую государственную помощь своим производителям, вряд ли стал неожиданностью. Но новые подсчеты дают статистическую основу для аргументов о том, что глобальная торговая система делает слишком мало, чтобы противостоять угрозам такого характера.

Успехи Китая - крупные производители

Напомним, недавно стало известно о том, что прибыль китайской телекоммуникационной компании Huawei в мартовском квартале составила 19,6 млрд юаней, что более чем на 550% выше, если сравнивать с первым кварталом 2023 года. Это стало вызовом для американской Apple.

А в Европе все чаще говорят об угрозе со стороны китайских производителей электрических авто, в частности, компании BYD. Ранее даже сообщалось, что Volkswagen, Renault и Stellantis рассматривают возможность объединения ради борьбы с общей угрозой.

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