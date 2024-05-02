По данным источника УНИАН, речь идет о народном депутате Андрее Клочко.

Народному депутату Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 11 миллионов гривен. Расследование начали после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info.

"В рамках досудебного расследования, которое осуществляют детективы НАБУ по материалам НАПК, установлено, что в 2020-2021 годах народный депутат приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн - пять квартир в Киеве, три земельных участка в Киевской области, два нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz", - говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В то же время большую часть приобретенного имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. "Однако выяснилось, что ни официального дохода и сбережений его и жены за этот период, ни доходов его родственников не было достаточно для приобретения этого имущества. Разница между стоимостью приобретенного имущества и средств нардепа составляет 11 млн грн", - отметили в САП.

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Андрее Клочко.

Преступные схемы: последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно Национальное антикоррупционное бюро объявило о разоблачении схемы завладения государственными землями в Сумской области.

О подозрении сообщили экс-главе аграрного комитета Верховной Рады - действующему министру Николаю Сольскому. Он говорит, что дело касается периода, когда он работал адвокатом. 25 апреля он подал заявление на отставку.

На следующий день Высший антикоррупционный суд избрал Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня включительно. За него внесли залог в 75,7 млн грн.

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