По данным разведки, сейчас РФ производит по 10 таких ракет в месяц.

Аналитики предположили, что российская ракета "Циркон" вовсе не противокорабельная, как объявлялось и, возможно, задумывалось изначально, а "ядерная ракета средней дальности" для запуска с земли.

"Как противокорабельная ракета "Циркон" имеет целый ряд изъянов, но они нивелируются, если замысел был создать ракету средней дальности для ударов по земле", - пишет Defence Express.

Отмечается, что вопросы относительно этого появились после того, как украинская военная разведка опубликовала данные о значительном темпе производства ракет "Циркон" в России - до 10 единиц в месяц, при том, что носителей для нее ограниченное количество.

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Кроме того, аналитики акцентировали внимание на том, что размер боевой части ракеты "Циркон" в 150 килограмм делает их использование в качестве противокорабельной ракеты фактически неэффективным. Но и только с таким весом боевой части "Циркон" достиг дальности в 1000 километров, указали эксперты.

"Если предположение верно, Кремль фактически провел разработку ракеты с дальностью до 1000 км, которая имеет сложный аэробалистический профиль полета в атмосфере, что нивелирует возможность ее перехвата на значительных дальностях противоракетами SM-3, перехватывающих баллистические ракеты вне атмосферы", - предположили аналитики.

Ракета "Циркон" - чем сбивать

Указывается, что противодействовать "Цирконам" из существующих в США комплексов может THAAD, а также системы Typhon. Они смогут прикрыть зону с дальностью до 200-350 километров.

"Конечно, перехватывать "Циркон" может и Patriot PAC-3, но фактически непосредственно над собой на дальности в 40-60 километров", - добавили в Defence Express.

Производство ракет в России - данные ГУР

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на конец апреля в России насчитывается ориентировочно 755 ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69.

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