ВСУ отошли на более подготовленные и более защищенные позиции с целью сохранения жизни и здоровья бойцов.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны и подразделения Вооруженных Сил отступили на более защищенные позиции западнее Бердичей.

В комментарии LIGA.net он рассказал, что украинские подразделения переместились на новые рубежи, западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.

"Там позиции наших украинских защитников были разрушены. Держать там личный состав было угрозой для жизни и здоровья наших военных. Силы обороны и подразделения Вооруженных Сил отошли на более подготовленные и более защищенные позиции", - рассказал Волошин.

Видео дня

В то же время он отметил, что для украинских военных "даже маленькое отступление не является достаточно важным в тактическом понятии". Именно поэтому, с целью сохранения жизни и здоровья украинских бойцов было принято решение об отступлении.

Он также подчеркнул, что это не означает, что оккупанты отбили Бердичи.

"Если украинские силы отходят с тех или иных позиций, это не означает, что враг их отбил. Это означает, что мы их оставили, потому что там негде защищаться. Там марсианский ландшафт, не за что закрепиться. Враг просто уничтожает все на своем пути. Несмотря ни на что", - резюмировал он.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российской армии удалось прорваться и закрепиться в населенном пункте Очеретино. В то же время Вооруженные силы и Силы обороны принимают все меры, чтобы выбить врага из поселка. С этой целью туда введены дополнительные силы и средства из резерва.

Офицер Восточного командования Украины рассказывал CNN, что если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла - Константиновку, Покровск и Великую Новоселку.

Вас также могут заинтересовать новости: