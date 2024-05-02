Вид объекта из космоса показал Planet Labs. Речь идет об ударе ВСУ от 17 апреля.

Появились первые спутниковые кадры последствий удара по российскому военному аэродрому в Джанкое после атаки ВСУ в ночь на 17 апреля.

Речь идет о кадрах от 19 апреля, которые опубликовал проект Радио Свобода "Схемы". Вид объекта из космоса снят устройством Planet Labs, уточнили СМИ.

На фото заметны точечные удары ВСУ, пришедшиеся на российские системы ПВО и склад БК, уточняет проект. СМИ приводят комментарий авиаэксперта Анатолия Храпчинского:

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"На снимках мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение склада БК врага. Следует заметить, что после нанесения ударов, большинство авиации было передислоцировано".

По словам Храпчинского, снимки спутника позволяют говорить, что удар ВСУ, вероятно, пришелся и на системы, задействованные в работе РЭБ и ПВО россиян.

Авиаэксперт напомнил, что аэродром оккупантов в Джанкое являлся одной из крупнейших баз вертолетов РФ в Крыму. Также это важный военно-транспортный узел, который враг использовал в войне с Украиной для перемещения, техники, боеприпасов и личного состава, напомнил он.

Атака по Джанкою - что говорят другие эксперты

Напомним, Генштаб ВСУ официально взрывы в районе Джанкоя не комментировал. В то же время авиационные эксперты начали в деталях "смаковать" возможные последствия атаки для России.

В частности, Константин Криволап напомнил, что ВСУ атакуют этот объект не впервые: соответствующие попытки были как в 2022, так и в 2023 годах. Однако именно в 2024 году, в ночь на 17 апреля, была самая мощная атака, утверждает он. "Последствия очень серьезные. Думаю, это была очень хорошо подготовленная атака", - акцентировал эксперт.

Он напомнил, какое значение аэродром в Джанкое имел для России и какие вертолеты и штурмовики на нем могли дислоцироваться.

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