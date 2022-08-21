Дугина погибла в результате подрыва джипа в ночь на 21 августа в Подмосковье.

Представительница МИД России Мария Захарова пригрозила Украине после гибели дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

Об этом пишут кремлевские СМИ.

Она заявила, что в случае причастности Киева к убийству антиукраинской пропагандистски Москва заговорит о "гостероризме".

"Если версия об украинском следе в расследовании гибели Дугиной подтвердится, речь пойдет о политике государственного терроризма Киева", - сказала Захарова.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина не причастна к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной.

После информации о гибели дочери Дугина об "украинском следе" в ту же ночь заявили подконтрольные Кремлю оккупанты.

Дарья Дугина погибла в результате подрыва джипа в ночь на 21 августа в Подмосковье. Женщина работа в российских СМИ, отбеливала военные преступления РФ и призывала убивать украинцев.

Ее отец – Александр Дугин – консультант Путина по пропаганде, является идеологом "русского мира". Дугин, в свою очередь, тоже призывал к геноциду украинской нации.

В сети пишут, что целью неизвестных, скорее всего, был сам Дугин.

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