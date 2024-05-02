Только на юге и западе удержится настоящее весеннее тепло.

В пятницу, 3 мая, в Украине ожидается снижение температуры воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В восточных, северных и части центральных областей дневная температура воздуха составит +16...+19 градусов", - спрогнозировала она.

Однако на юге и западе, по словам синоптика, еще удержится настоящее майское тепло, +20...+25 градусов.

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Ветер будет восточный и северо-восточный, умеренный. "Дожди в Украине 3-го мая маловероятны", - говорит Наталья Диденко

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу синоптика, завтра также будет без осадков и температура несколько снизится. Днем в пятницу в столице предполагается около +19 градусов.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что в Украине ожидается похолодание, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, с 5 мая в нашу страну придет холодная воздушная масса с Баренцева моря, поэтому температурный фон снизится на 5-7 градусов. Также в Украину вернутся заморозки. Они ожидаются в ночное и утреннее время в северных областях, а также в Полесье на поверхности почвы и местами в воздухе.

Это похолодание, по данным Игоря Кибальчича, продлится до середины мая, после чего температура начнет постепенно повышаться.

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