Сообщается о потерях России.

В ночь на 30 апреля по двум целям во временно оккупированном Крыму было выпущено 12 ракет ATACMS, пишет проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на данные ВС РФ.

Отмечается, что первой целью стала военная часть 61261 ПВО Южного военного округа Минобороны РФ.

"На объекте был большой пожар, который потушили только к утру. С разной степенью травм были госпитализированы 6 военнослужащих", - говорится в сообщении. Видео дня

Второй целью стал военный аэродром в Джанкое, который за минувший месяц был атакован дважды.

"На территории в/ч 46453, где дислоцируется 39 гвардейский вертолетный полк 27 смешанной авиационной дивизии, 4 командования ВКС и ПВО Южного военного округа МО РФ пострадали 5 военнослужащих. Сотрудники экстренных служб и полиции на объект допущены не были: пожар был локализован своими силами", - отмечается далее.

Удар по Крыму в ночь на 30 апреля - что сообщалось

Полковник запаса Вооруженных сил Украины заявил, что ночной удар по Крыму 30 апреля мог быть нанесен с использованием западных ракет Storm Shadow и ATACMS.

Так называемый губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что 30 апреля на полуострове российская ПВО "ловила" ракеты ATACMS и так, что якобы все сбила.

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