Один из пострадавших военных признался, как несколько месяцев после травмы изо всех сил пытался принять новую реальность.

Тяжелые травмы глаз, которые приводят к слепоте, на фронте в Украине широко распространены. По меньшей мере 1000 украинских солдат ослепли за последние два года, пишет The Washington Post.

По словам заведующей офтальмологическим отделением киевской больницы Татьяны Литвиненко, 30 коек в ее палате всегда заняты

"Хотя достижения медицины позволили улучшить лечение многих военных травм, в том числе с помощью улучшенных протезов конечностей, мало что можно сделать для тех, кто теряет зрение на оба глаза и должен научиться ориентироваться в мире без зрения", - говорится в публикации. Видео дня

При этом отмечается, что некоторые раненые украинцы борются с появившимися проблемами из-за слепоты, одновременно сталкиваясь с родительскими задачами.

Так, за три месяца до рождения дочери 47-летний Руслан Козачок ослеп, когда осколок российского снаряда пронзил левую часть его черепа в Часовом Яру. Когда-то он был тату-мастером с собственным салоном, но травма лишила его профессии, хобби, распорядка дня и, что самое болезненное, шанса увидеть, как растет его дочь.

В течение нескольких месяцев после травмы боец изо всех сил пытался принять свою ситуацию.

"Это был ежедневный процесс поиска смысла жизни. Это как борьба с самим собой", - признался он.

Потом родилась дочка Изабелла, и отцовство, как отметила жена бойца, "вероятно, то, что сохранило ему жизнь", хоть он и никогда не сможет увидеть девочку.

"Я могу только прикоснуться к ее лицу и представить ее образ в своей голове", - рассказал Руслан Козачок.

Напомним, год назад сообщалось, что с начала вторжения России в феврале 2022 года от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей.

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