По словам Сикорского, это позволит Европе стать менее зависимой от США.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать "тяжелую бригаду" ЕС, которая позволит быстро реагировать на любые угрозы для Европы.

Так, в интервью TVP World он отметил, что ЕС недостаточно только вводить санкции против РФ, а стоит и увеличить собственный потенциал в различных сферах. В частности - в направлениях обороны, кибербезопасности и развивать собственные "жесткие" возможности сдерживания.

"Я выступаю за (создание, - УНИАН) тяжелой бригады ЕС, которая позволит немедленно реагировать, чтобы не было необходимости просить США (поделиться, - УНИАН) своими ресурсами в случае любой чрезвычайной ситуации в нашем соседстве. События на Балканах или в Северной Африке являются примерами ситуаций, в которых Европе не стоит обращаться к Соединенным Штатам", - отметил министр. Видео дня

Сикорский также заявил, что вторжение России в Украину "напугало европейцев и показало им, что Европа не может быть беззащитной". "Оборона - это как медицинское страхование. Мы готовимся к тому, чего не хотим, но лучше быть к этому готовым", - добавил он.

Запад готовится к войне с Россией: что надо знать

Ранее журналисты Bild со ссылкой на документы из Бундесвера заявили о подготовке НАТО к войне с Россией. По сценарию, опубликованному изданием, РФ начнет подготовку для атаки на альянс в 2024 году. А боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.

Впоследствии председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямому противостоянию с Россией, если оно состоится.

По мнению Сикорского, у НАТО сейчас есть достаточно ресурсов, чтобы воевать с Россией годами. Ведь, по его словам, Североатлантический альянс в 20 раз богаче России.

Financial Times считает, что Страны Балтии являются слабым местом для НАТО и именно там Путин может проверить решимость Североатлантического альянса.

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