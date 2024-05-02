Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать "тяжелую бригаду" ЕС, которая позволит быстро реагировать на любые угрозы для Европы.
Так, в интервью TVP World он отметил, что ЕС недостаточно только вводить санкции против РФ, а стоит и увеличить собственный потенциал в различных сферах. В частности - в направлениях обороны, кибербезопасности и развивать собственные "жесткие" возможности сдерживания.
"Я выступаю за (создание, - УНИАН) тяжелой бригады ЕС, которая позволит немедленно реагировать, чтобы не было необходимости просить США (поделиться, - УНИАН) своими ресурсами в случае любой чрезвычайной ситуации в нашем соседстве. События на Балканах или в Северной Африке являются примерами ситуаций, в которых Европе не стоит обращаться к Соединенным Штатам", - отметил министр.Видео дня
Сикорский также заявил, что вторжение России в Украину "напугало европейцев и показало им, что Европа не может быть беззащитной". "Оборона - это как медицинское страхование. Мы готовимся к тому, чего не хотим, но лучше быть к этому готовым", - добавил он.
Запад готовится к войне с Россией: что надо знать
Ранее журналисты Bild со ссылкой на документы из Бундесвера заявили о подготовке НАТО к войне с Россией. По сценарию, опубликованному изданием, РФ начнет подготовку для атаки на альянс в 2024 году. А боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.
Впоследствии председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямому противостоянию с Россией, если оно состоится.
По мнению Сикорского, у НАТО сейчас есть достаточно ресурсов, чтобы воевать с Россией годами. Ведь, по его словам, Североатлантический альянс в 20 раз богаче России.
Financial Times считает, что Страны Балтии являются слабым местом для НАТО и именно там Путин может проверить решимость Североатлантического альянса.