Таким мнением поделились военные и ветераны времен Холодной войны.

Великобритания становится более уязвимой перед угрозой ракетных ударов и атак беспилотниками, ведь годами правительство сокращало расходы с целью экономии, разрушив ее мировую систему противовоздушной обороны. Об этом заявили военные и ветераны Холодной войны, пишет Sky News.

В издании отметили, что начальники оборонных ведомств рассматривают возможности восстановления способности Британии защищать критически важную национальную инфраструктуру, а именно электростанции, военные базы и правительственные здания в случае ударов крылатых и баллистических ракет РФ, которые разрушают гражданские объекты в Украине.

Источники в оборонном ведомстве добавили, что любой надежный план по "интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне" будет стоить миллиарды фунтов стерлингов, и, вероятно, потребует увеличения оборонных расходов более 2,5% национального дохода, о котором недавно объявил премьер-министр страны.

Видео дня

"Сможет ли Великобритания защитить свои города с неба, если на них упадет шквал ракет? Нет. Знает ли общественность, что делать в случае воздушной атаки? Нет... Проще говоря, защищены ли мы? Нет", - сказал высокопоставленный источник в оборонном ведомстве на условиях анонимности.

Кроме того, Sky News показало британские зенитные комплекты Bloodhound, которые были взяты на вооружение в 1958 году, однако сейчас они находятся в музеях.

После развала Советского Союза в 1991 году весь арсенал зенитных ракет Bloodhound был выведен из эксплуатации. Авиабазы и эскадрильи быстрых реактивных самолетов были сокращены, чтобы сэкономить средства, ведь премьер-министры, которые сменяли друг друга, получали так называемые "дивиденды мира".

Когда у ветерана-техника британских сил противовоздушной обороны журналисты издания спросили, считает ли он, что Великобритания сейчас хорошо защищена, он ответил:

"Я не чувствую, что мы защищены, нет, совсем нет. Печально... Учитывая то, что мы имели в 1970-х и 1980-х годах".

Известно, что сейчас ВВС страны имеют только 9 фронтовых эскадрилий скоростных реактивных самолетов, среди которых самолеты быстрого реагирования. Речь идет о современных истребителях F-35 и Typhoon. Однако во время холодной войны Британия имела 30 таких эскадрилий.

Кроме того, на вооружении страны есть шесть эсминцев типа 45, которые оснащены системами противовоздушной обороны, однако только три из них готовы к обороне, вместе с тем, который участвует в операциях на Ближнем Востоке.

В издании подчеркнули, если будет угроза со стороны РФ, то Британия имеет выгодное географическое положение, однако стоит учитывать, что страны Европы тоже сократили свои расходы на ПВО.

Ракетные удары РФ по Украине: последние новости

Как писал УНИАН, вечером 29 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе. Вследствие этого сообщалось о погибших и раненых. Мэр города Геннадий Труханов тогда сообщал о трех погибших, а также 17 пострадавших. Также во время атаки погибла собака.

Кроме того, россияне попали во Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", который местные жители называют "Замок Гарри Поттера" из-за необычного типа здания.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по больнице в Харькове. На тот момент в медицинском учреждении находилось более тысячи человек.

"К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень - легкая", - сообщил тогда мэр города Игорь Терехов.

Вас также могут заинтересовать новости: