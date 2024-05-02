Одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов.

Российские чиновники ранее пригрозили Западу "жестким" ответом в случае конфискации замороженных российских активов, обещая "бесконечные" юридические проблемы. Как пишет Reuters, экс-президент РФ Дмитрий Медведев признал, что у России недостаточно государственной собственности США, чтобы ответить симметрично, но заявил, что вместо этого Россия нацелится на деньги частных инвесторов - шаг, который, по его словам, будет не менее болезненным.

В беседе с Reuters опрошенные экономисты, юристы и эксперты утверждают, что одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые в настоящее время хранятся на специальных счетах типа "С", доступ к которым заблокирован с начала войны. Таким образом выплаты по заблокированным активам на этих счетах могут начать конфисковывать в пользу государства

Кроме того, правительство РФ может рассмотреть возможность блокирования небиржевых активов, которые все еще принадлежат "недружественным странам". Эти активы включают налоги, гранты и частные пожертвования.

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Reuters отмечасает, что ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев предложил конфисковать российские активы частных лиц в качестве ответа на любую конфискацию Соединенными Штатами российских резервов. Однако с тех пор, как западные страны ввели масштабные санкции в ответ на вторжение на Украину, иностранные активы в России сократились примерно на 40%, до 696 миллиардов долларов, что в некоторой степени снижает потенциал такой угрозы.

Москва также уже заставила иностранные компании, продающие активы в России, делать это со скидкой не менее 50%. Она передала другие западные активы под временное управление и назначила руководителей, дружественных Кремлю.

"Россия уже захватила филиалы западных компаний, часто за бесценок. Но ценность захваченных активов заключается не только в зданиях и машинах, но и в технологиях, ноу-хау и связях", - отмечают эксперты.

Еще один рычаг влияния Москвы - Европа, где в брюссельском депозитарии Euroclear хранится большая часть российских резервов, отмечает издание. Некоторые европейские политики опасаются, что евро может пострадать, если другие страны, такие как Китай - союзник России, - начнут репатриировать резервы в качестве меры предосторожности против того, чтобы на них не набросились в будущем.

Существует также риск, что Россия может через суд попытаться арестовать денежные средства Euroclear в хранилищах ценных бумаг в Гонконге, Дубае и других странах. Это может привести к истощению капитала Euroclear.

Использование замороженных активов РФ для Украины

США и их союзники заблокировали около 300 миллиардов долларов российских активов на Западе, большая часть которых находится в европейских, а не американских финансовых учреждениях.

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации российских активов для Украины. Известно, что в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов.

В свою очередь ЕС разработал план по использованию доходов от замороженных активов Российской Федерации - этот механизм может приносить 3 миллиарда евро в год.

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