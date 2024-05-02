Курс гривни к евро установлен на уровне 42,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,53 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, незначительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,31 грн/евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,48/39,54 грн/долл., евро – 42,23/42,29 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар вырос на 2 копейки и составляет 39,87 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,78 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 2 мая, не изменился и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 42,95 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: