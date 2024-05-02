По словам американского генерала, Украина имеет право защищать себя и предпринимать все необходимые действия для этого.

Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина должна не обращать внимания на призывы Вашингтона не атаковать дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, украинские военные имеют право защищать себя и делать все, что нужно. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Украина должна атаковать любую цель, которую она хочет атаковать как часть защиты своего народа и своей территории", - подчеркнул Ходжес.

Генерал заверил, что Украина продолжит делать все, что ей нужно для своей обороны и защиты населения. Ходжес отметил, что был взволнован, когда увидел, что советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и другие представители правительства страны заявили или предположили, что Украина не может бить по такой инфраструктуре РФ.

Видео дня

"Я призвал бы украинское правительство не учитывать это, и кажется, что в последние несколько недель это действительно исчезло, потому что это была плохо продуманная политика. И я не слышу, чтобы об этом дальше говорили", - подчеркнул военный.

Атаки на российские объекты: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 2 мая в России заявили об атаке дронов. Так, ночью Орловскую область атаковали беспилотники, в некоторых населенных пунктах пропало электричество.

"На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение", - сообщил губернатор области Андрей Кличков.

Также сообщалось, что в России дроны украинских разведчиков атаковали Рязанский НПЗ. Отмечается, что обстрел произошел около трех часов ночи 1 мая. Сначала был слышен гул, а затем несколько взрывов.

Вас также могут заинтересовать новости: