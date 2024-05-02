Отмечается, что с середины прошлого года КАБ стали "чудо-оружием" для россиян.

Удар дронами по российскому военному аэродрому "Кущевская" со складом планирующих бомб (КАБ) на Кубани 27 апреля стал одной из крупнейших атак с применением БПЛА по территории РФ с момента широкомасштабного вторжения, пишет Forbes.

Отмечается, что Кремль заявил об уничтожении всех 66 дронов, что издание ставит под сомнение, ссылаясь на спутниковые снимки последствий атаки, которые запечатлели сгоревшие здания и груды уничтоженных КАБ.

"Снимки также могут намекать на уничтожение как минимум одного истребителя-бомбардировщика Су-34 - основного авианосца КАБ российских воздушных сил", - пишет журнал. Видео дня

Указывается, что с середины прошлого года КАБ стали "чудо-оружием" для россиян, а у украинцев практически нет мер противодействия им. За исключением, подобных атак на авиабазы.

Предположительно, ударом по российской авиабазе "Кущевская" были уничтожены десятки планирующих бомб. По данным президента Украины Владимира Зеленского, только за апрель Россия применила против Украины более 3200 управляемых авиабомб.

Удар по аэродрому "Кущевская" - выводы разведки Британии

Напомним, Британская разведка проанализировала последствия удара дронами Службы безопасности Украины по военному аэродрому "Кущевская" на Кубани:

"Видео из открытых источников свидетельствуют об уничтожении нескольких комплектов планирующих бомб на складах аэродрома".

Сообщалось, что на аэродроме размещались российские истребители Су-34 и Су-35. Эти самолеты ежедневно участвуют в миссиях по нанесению ударов по оборонительным украинским позициям, в том числе с интенсивным применением планирующих бомб.

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