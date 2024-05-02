Известная украинская певица Анна Тринчер сообщила, что готовится к сложной операции. Артистка объяснила, почему ей требуется хирургическое вмешательство.
На своей странице в Instagram Анна Тринчер опубликовала пост, в котором рассказала, что ей совсем скоро будут делать операцию. Певица написала, что сильно волнуется из-за процедуры.
"Я готовлюсь к операции. Переживаю", - указала артистка.
Позже в своем фотоблоге исполнительница показала, как сдает анализы. Тринчер намекнула, что планирует сделать операцию для улучшения зрения. На всех видео, которые распространила Анна, она в очках. Вероятно, певица планирует сделать лазерную коррекцию зрения.
"Сдаю анализы. Еще несколько суток и я буду наконец видеть этот мир своими глазами", - поделилась Тринчер.
Звезда рассказала, что вынуждена в течение шести дней носить солнцезащитные очки. Это важно, чтобы защитить, травмированные после лазерной коррекции глаза, от ультрафиолетовых лучей.
"Теперь мне шесть дней ходить в очках и это очень неудобно. Поэтому, если я на вас не отреагирую или буду ходить с кислым лицом - не сердитесь", - написала Анна.
Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, как относилась к идеям Александра Волошина. Певица призналась, что не всегда поддерживала идеи экс-супруга ради хайпа.