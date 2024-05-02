Певица готовится к хирургическому вмешательству и объяснила, какие проблемы со здоровьем имеет.

Известная украинская певица Анна Тринчер сообщила, что готовится к сложной операции. Артистка объяснила, почему ей требуется хирургическое вмешательство.

На своей странице в Instagram Анна Тринчер опубликовала пост, в котором рассказала, что ей совсем скоро будут делать операцию. Певица написала, что сильно волнуется из-за процедуры.

"Я готовлюсь к операции. Переживаю", - указала артистка.

Видео дня

Позже в своем фотоблоге исполнительница показала, как сдает анализы. Тринчер намекнула, что планирует сделать операцию для улучшения зрения. На всех видео, которые распространила Анна, она в очках. Вероятно, певица планирует сделать лазерную коррекцию зрения.

"Сдаю анализы. Еще несколько суток и я буду наконец видеть этот мир своими глазами", - поделилась Тринчер.

Звезда рассказала, что вынуждена в течение шести дней носить солнцезащитные очки. Это важно, чтобы защитить, травмированные после лазерной коррекции глаза, от ультрафиолетовых лучей.

"Теперь мне шесть дней ходить в очках и это очень неудобно. Поэтому, если я на вас не отреагирую или буду ходить с кислым лицом - не сердитесь", - написала Анна.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, как относилась к идеям Александра Волошина. Певица призналась, что не всегда поддерживала идеи экс-супруга ради хайпа.

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