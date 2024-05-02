В нем примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности первого Саммита мира для Украины, который состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

"15-16 июня во исполнение январской договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Швейцарии Виолой Амхерд состоится первый Саммит мира для Украины", - говорится в пресс-релизе ОП и в сообщении Зеленского в сети X.

В частности, местом его проведения стороны выбрали Бюргеншток, расположенный недалеко от швейцарского города Люцерн. Также сказано, что организация Саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон. В нем примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов.

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При этом, основы работы этого мероприятия были выработаны и согласованы во время ряда международных встреч советников по национальной безопасности, инициированных Офисом Президента для обработки Украинской формулы мира.

"Саммит станет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права. Уважение к этим принципам показали все приглашенные к участию в мероприятии", - говорится в сообщении.

В то же время, саммит посвящен разработке рамок для достижения этой цели, чтобы стимулировать будущий мирный процесс.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия.

"Итак, наш общий глобальный долг - защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом Саммите мира в Швейцарии", - сообщил президент.

Глобальный саммит мира

Как сообщал УНИАН, Россия имеет конкретный план, как сорвать Глобальный саммит мира, который состоится в июне.

На саммите должны разработать дорожную карту окончания войны на основе справедливости.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, мирные переговоры на Глобальном саммите мира запланированы без участия РФ, поскольку нет смысла привлекать сейчас к переговорам государство-агрессора, потому что от него нельзя добиться добросовестных действий.

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