По данным СМИ, в ближайшее время этот вопрос рассмотрит правительство Ирландии.

В Ирландии могут еще сильнее сократить выплаты украинским беженцам. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает The Irish Times.

Известно, что сейчас наши беженцы в Ирландии получают еженедельно выплаты в размере 220 евро на взрослых. Также они вправе проживать в государственном жилье неограниченное время.

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Однако иные правила действуют для тех, кто прибыл в Ирландию с 1 марта. Такие беженцы имеют право на еженедельное пособие в 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка. А бесплатное жилье им предоставляется на 90 дней.

Сообщается, что тема дальнейшего сокращения выплат и льгот будет рассмотрена на сегодняшнем заседании комитета Кабинета министров по вопросам миграции или в ближайшие недели.

Ранее власти Ирландии уже заявляли об отсутствии возможности предоставлять бесплатное жилье беженцам из Украины и других стран.

При этом правительство Ирландии заверило, что будет принимать женщин и детей из Украины и других стран, но им придется самостоятельно оплачивать себе жилье.

Сокращая помощь, правительство Ирландии хочет побудить больше людей устроиться на работу.

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