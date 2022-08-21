Девушка во время взрыва находилась в машине и погибла на месте.

В Подмосковье взорвали джип Land Cruiser Prado Дарьи Дугиной - дочери известного российского "философа" и путинского пропагандиста Александра Дугина.

Взрыв в автомобиле произошёл на Можайском шоссе, в районе посёлка Большие Вязёмы. Девушка во время взрыва находилась в машине и погибла на месте. По словам очевидцев, авто взорвалось во время движения.

Как сообщают российские пропагандисты, во взорванном автомобиле должен был ехать и сам консультант президента РФ Путина Дугин, однако в последний момент сел в другую машину.

Напомним, СМИ узнали, где после санкций прячется любовница Путина Кабаева. У Путина есть большая яхта, арестованная в Италии после введения санкций, которую он назвал в честь Кабаевой. Любовница Путина также понимает, что лететь в Швейцарию ей "не очень желательно". Отметим, что Британия также ввела санкции против предполагаемой любовницы Путина Кабаевой

Вас также могут заинтересовать новости: