Huawei представила свои самые продвинутые смартфоны – конкуренты S24 и iPhone 15

Все модели получили основную камеру с переменной диафрагмой и перископ, а также необычный дизайн и топовые экраны OLED.

Huawei взялась завоевывать глобальный рынок смартфонов при помощи своей флагманской линейки Pura 70. Что интересно, из четырех выпущенных моделей в Европе доступны сразу три: Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra.

Все модели получили основную камеру с переменной диафрагмой и перископ, а также необычный дизайн и топовые экраны OLED. Их уже называют главными камерофонами на рынке и конкурентами актуальных флагманов вроде Samsung Galaxy S24 и iPhone 15, пишет ITHome.

Доступный Pura 70 получил стеклянно-металлический корпус, 6,6-дюймовый дисплей LTPO OLED с кадровой частотой 120 Гц, новейший процессор Kirin 9010, от 12/256 ГБ памяти. Сзади установлена камера 50 Мп (основная), 12 Мп (перископ), 13 Мп (ширик). Батарея – 4900 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Pura 70 Pro отличается увеличенным 6,8-дюймового экрана, камерами на 50, 48 и 12,5 мегапикселей и аккумулятором 5050 мАч.

Самый продвинутый Pura 70 Ultra отличается камерой 50+50+40 мегапикселей, которая имеет выдвижной механизм для увеличения. Также телефон получил самую емкую и мощную батарею – на 5200 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

Глобальные версии Huawei Pura 70 получили EMUI 14.2 вместо Harmony OS 4.2. А функция двусторонней спутниковой связи осталась эксклюзивной для китайских версий.

Цены высокие. Huawei Pura 70 оценили в 999 евро, или около 42 тыс. грн. Pura 70 Pro будет стоить 1199 евро (50 000 грн), Pura 70 Ultra – 1499 евро (63 000 грн).

Как УНИАН уже писал, прибыль Huawei в первом квартале выросла на 564% год к году – феноменальный рост доходов подчеркнул возрождение компании, несмотря на санкции. Аналитики убеждены, что в скором времени Huawei вытеснит Apple по продажам на китайском рынке.

Меж тем специалисты AnTuTu назвали самые мощные и быстрые смартфоны в 2024 году. Они с легкостью запускает все игры на максимальных настройках графики и вряд ли устареют в ближайшие пять лет.

Вас также могут заинтересовать новости: