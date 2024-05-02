У него возник конфликт с другим мужчиной.

В Будапеште казах нанес ножевые ранения 48-летнему украинцу, мужчина скончался на месте от тяжелых травм.

Как сообщают в Главном управлении полиции Будапешта, инцидент произошел днем в среду, 1 мая. Правоохранителей предупредили о драке в XXIII районе города (Шорокшар), участник которой истекает кровью.

Как выяснило следствие, конфликт возник в доме на улице Nagykőrösi. Мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу. Он скончался на месте от тяжких телесных повреждений.

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Полицейские задержали 44-летнего казаха на месте преступления. Открыто уголовное производство по подозрению в непредумышленном убийстве.

Нападения на украинцев за рубежом: последние новости

Недавно в Германии россиянин убил украинских военных, которые находились в стране на реабилитации. Их нашли с колото-резаными ранами на территории торгового центра.

Зимой в Дюссельдорфе совершили нападение на украинского баскетболиста Владимира Ермакова и его друга Артема Козаченко. Спортсмен погиб на месте, его товарищ - впоследствии в больнице.

Немецкая полиция впоследствии сообщила, что нападение совершил 15-летний немец турецкого происхождения, который уже находился на их учете из-за других преступлений.

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