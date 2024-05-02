Звезда 'Евровидения' пополнил ряды ВСУ

Он защищает Украину с оружием в руках.

Солист группы NAHABA, которая громко выступила на Нацотборе на Евровидение-2024, пополнил ряды ВСУ. Андрей Науменко пошел защищать Украину с оружием в руках.

Как сообщает пресс-служба воздушного командования "Центр", он уже полгода служит в легендарной 40-й бригаде. За это время Науменко прошел общевойсковое обучение и профессиональную подготовку, овладел профессией авиатехника.

При этом он сохранил себя как творческую личность. А в перерывах после боевых дежурств даже успевает репетировать и готовить новые песни.

"Как говорит известный певец, путь военного – не прогулка. Но это путь каждого настоящего патриота, мужественного мужчины и сознательного украинца, который не сидит на диване и не ожидает победы, а своими реальными действиями приближает ее", - цитирует слова Науменко пресс-служба.

Артист, а теперь и воин ВСУ гордится тем, что сегодня имеет возможность своими умениями и навыками усилить обороноспособность Украины.

"На своем опыте он доказывает: армия – это не всегда большие мышцы, годы спецподготовки и современное оружие; прежде всего – это мотивация и понимание, что кроме нас самих родину защищать некому", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко откровенно ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

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