Но есть и хорошие новости – самые дождливые города также могут похвастаться и самой роскошной зеленью.

Погода во многом влияет на то, как прохожит наш отпуск. Кому-то все планы может испортить адская жара и лесные пожары, а кому-то – непрекращающиеся дожди и ураганы.

Для тех, кто не хочет провести весь отпуск с зонтиком в руках, эксперты Holidu на основе данных World Weather Online составили рейтинг самых дождливых городов Европы. В основу оценивания легли среднее количество дождливых дней в месяц и среднесуточная статистика осадков.

При этом эксперты отметили, что обильное количество осадков – это далеко не всегда плохо, поскольку благодаря большому количеству влаги в этих городах туристам гарантированы невероятные пышные зеленые пейзажи.

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Возглавил рейтинг норвежский город Берген, где зафиксировано самое большое среднее количество дождливых дней в месяц (13), а также самое высокое среднее ежедневное количество осадков (8,8 мм). При этом Берген расположен на юго-западном побережье страны, среди пышных зеленых гор и впечатляющих фьордов, что делает его идеальным местом для любителей природы.

За ним в рейтинге идут два города на острове Великобритания – английский Сандерленд и шотландский Глазго с в среднем 11 дождливыми днями в месяц в каждом.

15 самых дождливых городов Европы

1. Берген, Норвегия (в среднем 13 дождливых дней в месяц).

2. Сандерленд, Англия, Соединенное Королевство (11 дней).

3. Глазго, Шотландия, Соединенное Королевство (11 дней).

4. Брашов, Румыния (8 дней).

5. Аугсбург, Германия (8 дней).

6. Милан, Италия (8 дней).

7. Белфаст, Северная Ирландия, Соединенное Королевство (9 дней).

8. Суонси, Уэльс, Соединенное Королевство (8 дней).

9. Лион, Франция (8 дней).

10. Виго, Испания (7 дней).

11. Сараево, Босния и Герцеговина (8 дней).

12. Стокпорт, Англия, Соединенное Королевство (9 дней).

13. Мюнхен, Германия (8 дней).

14. Клуж-Напока, Румыния (8 дней).

15. Ла-Корунья, Испания (7 дней).

Как ранее сообщал УНИАН, климатологи прогнозируют, что лето 2024 года будет таким же жарким, как и предыдущее. Однако вскорее экстремальную жару может сменить резкое похолодание с сильными штормами.

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