Взрослые украинцы больше хотят вернуться домой, чем дети.

Более половины украинских беженцев за рубежом все еще планируют вернуться в Украину, хотя их доля сократилась на более чем 20 п.п. за последний год. Об этом говорится в опросе Info Sapiens.

Так, 26,2% украинских беженцев убеждены в том, что вернутся домой. Еще 26,3% - скорее планируют это сделать. Среди них 61% собираются переехать в Украину после окончания войны.

Для сравнения, в ноябре 2022 года опрос показал, что домой точно планировали вернуться 49,7% украинских беженцев. Еще 24,3% скорее планировали это сделать.

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Больше доля взрослых людей, которые планируют вернуться домой. Зато среди детей такой процент меньше - 22% точно хотят вернуться, 25% скорее хотят. Больше всего желающих это сделать среди детей в возрасте 6-14 лет и тех, кто учится в украинских школах.

Одновременно с этим, растет количество украинцев, которым больше нравится жить за границей, чем в Украине.

"Ожидаемо, более длительное пребывание за рубежом сопровождается высоким уровнем адаптации к новой жизни. По сравнению с маем 2023, в январе 2024 большая часть беженцев сообщает, что им больше нравится за рубежом, чем в Украине", - говорится в результатах опроса.

Украинские беженцы за рубежом: последние новости

Накануне результаты опроса от Info Sapiens показали, что украинцы за рубежом начали зарабатывать больше денег, чем до начала полномасштабного вторжения РФ. Кроме того, в Европе выросло количество украинцев, которые нашли себе работу.

Как сообщал УНИАН, в новой редакции закона о помощи гражданам Украины власти Польши планируют урегулировать вопросы, касающиеся пребывания украинских мужчин призывного возраста в стране.

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