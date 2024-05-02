Для прорыва нашей обороны враг задействовал на этом направлении до четырех бригад РФ.

Российской армии удалось прорваться и закрепиться в населенном пункте Очеретино.

"Сейчас врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Одна часть его находится под контролем врага. Эта часть населенного пункта под огневым контролем Сил обороны", - отметил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, Вооруженные силы и Силы обороны принимают все меры, чтобы выбить врага из поселка.

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"Там сейчас продолжаются тяжелые бои. И ВСУ контролируют эту ситуацию", - заверил спикер.

Он отметил, что враг также развил тактический успех в этом районе. Для прорыва нашей обороны РФ задействовала на этом направлении до четырех бригад.

Волошин отметил, что с нашей стороны также принимаются меры, чтобы стабилизировать обстановку на этом направлении и, в частности, возвращение контроля над Очеретино и над другими населенными пунктами. По его словам, с этой целью туда введены дополнительные силы и средства из резерва.

Бои за Очеретино

Как сообщал УНИАН, на условиях анонимности офицер Восточного командования Украины сообщил CNN, что если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла - Константиновку, Покровск и Великую Новоселку.

Пока Украина ждет новый одобренный пакет военной помощи от США, российские войска продолжают продвигаться на востоке. И одним из основных объектов внимания для россиян сейчас был именно поселок Очеретино.

Отмечалось, что карта линии фронта от DeepState показывает, что центр Очеретино, включая железнодорожную станцию, находится в руках России. При этом Украина также теряет позиции в соседнем селе Новобахмутовка.

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