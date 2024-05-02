Правительство Украины должно убедиться, в частности, в том, что людей поощряют служить, подчеркнул американский генерал в отставке.

Мобилизация в Украине продолжается, и некоторые граждане нашей страны, которые находятся на территории стран Евросоюза, должны вернуться на Родину.

Таким мнение поделился американский отставной генерал, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес с "РБК-Украина". Собеседник заявил, что "десятки тысяч мужчин и женщин военного возраста находятся в Германии, Польше и Румынии, а они должны быть в Вооруженных силах".

По его словам, украинское правительство должно убедиться, в частности, в том, что людей поощряют служить и защищать свое государство, что они получат необходимое для службы, будут хорошо обучены, окажутся под хорошим руководством и не будут брошены в "мясорубку".

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"Это те вещи, которые должно делать правительство. Иначе можно представить, что некоторые страны станут говорить: зачем нам предоставлять сотни миллионов евро поддержки Украине, когда большое количество украинцев не готовы оставаться и бороться сами?", - сказал Ходжес. Генерал добавил, что это может ставить под угрозу долгосрочную поддержку нашей страны.

В центре внимания Украина - мобилизация изменилась

В Украине приняли закон о мобилизации, в котором, в частности, для мужчин призывного возраста предусмотрена процедура обновления данных в территориальных центрах комплектования и соцподдержки. Пока новый документ не вступит в силу - с 23 апреля до 18 мая, мужчины призывного возраста не смогут получить за рубежом консульские услуги. Стоит отметить, что для женщин каких-либо ограничений нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что возвращение мужчин призывного возраста на Родину является вопросом справедливости. Ранее не раз появлялась информация, что в ВСУ не хватает людей, в том числе для проведения ротации. Стоит отметить, что мобилизация в нашей стране с 25 лет и до 60.

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