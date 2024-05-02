Юрий Фелипенко рассказал о военных учениях.

Известный украинский актер, звезда сериала "Обіцянка Богу", Юрий Фелипенко, который пополнил ряды ВСУ, рассказал о службе и военных учениях.

Как известно, Юрий Фелипенко присоединился к добровольческому батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Сейчас артист проходит военные учения и получает армейские знания. В интервью "1+1" актер подчеркнул, что чувствует себя нужным в ВСУ, и с удовольствием учится новому:

Находясь здесь, я уже чувствую, что я необходим. Я немного знаю в армейской теме, но охотно учусь. Я действительно получаю удовольствие. И огромная мотивация для меня лично - это забота батальона о нас. Я не думал, что может быть такое в армии. Сейчас я еще более уверен в своем выборе, чем был до этого. Видео дня

По словам артиста, он уже привык к новой обыденности. Однако ему понадобилось немало времени для того, чтобы приспособиться к новым условиям. Юрий Фелипенко говорит, что сейчас он сосредоточен на военной учебе, а на актерство у него совсем нет времени.

"Знаете, привыкнуть было нетрудно, потому что я этот выбор сделал не за один день. Относительно обучения, я максимально стараюсь отдать себя сюда. Сейчас совсем не думаю об актерстве. Мне это пока неинтересно. Я хочу максимально взять те знания, которые мне дадут здесь, а потом непосредственно в батальоне", - рассказал актер.

Напомним, ранее Юрий Фелипенко в интервью УНИАН рассказал об отношениях во время войны, о своем отношении к россиянам и о чем мечтает.

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