По итогам прошлого года ДТЭК Энерго получил прибыль в размере 13,7 млрд грн и направил ее в ремонты и восстановление теплоэлектростанций после массированных обстрелов, а также инвестиции в угледобычу на шахтах. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на отчетность за 2023 год.

В пресс-службе отметили, что такой финансовый результат компании объясняется несколькими факторами. Среди прочего, во-первых, уменьшением курсовых убытков из-за меньшего обесценивания гривни к доллару в 2023 г. по сравнению с 2022 г. Во-вторых, более высокими в 2022 г. расходами из-за обесценивания в результате вражеских массированных обстрелов основных средств, дебиторской задолженности и других активов компании и, как следствие, – уменьшением амортизационных расходов в 2023 г.

В компании отметили, что полученную прибыль направили в беспрецедентную ремонтную кампанию на ТЭС ДТЭК Энерго, которые продолжают подвергаться массированным ударам врага, и в инвестиции в добычу угля, необходимого для надежной работы тепловой генерации, подготовку и прохождение отопительного сезона.

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В ДТЭК Энерго напомнили, что из-за повреждений от атак на конец осенне-зимнего периода 2022/2023 были недоступны 1,4 ГВт мощностей тепловой генерации ДТЭК.

"В 2023 году инвестиции компании в ремонты ТЭС и украинскую угледобычу составили рекордные почти 11 млрд грн по сравнению с 6 млрд грн в 2022 г. Также в прошлом году было инвестировано 1,3 млрд грн в формирование запаса критического и резервного оборудования на случай обстрелов. Благодаря этому удалось отремонтировать после обстрелов самой сложной в истории зимы 2022/2023 10 энергоблоков, 2 дополнительно расконсервировать, реализовать плановые ремонты на 26 энергоблоках. Для максимизации добычи угля в прошлом году шахтеры ввели в работу 26 новых лав, в январе-марте 2024 года – 8 новых лав. Все вложения были профинансированы исключительно за счет собственных средств компании", – отметили в компании.

В ДТЭК Энерго напомнили, что в марте-апреле 2024 г. враг повредил или уничтожил более 80% тепловой генерации компании. По предварительным данным, для восстановления мощностей, утраченных из-за обстрелов россиян по ТЭС, необходимо около 14 млрд грн ($350 млн). Это нанесенный ущерб по оборудованию и стоимость проведения ремонтных работ. Значительную часть средств на восстановление компания направит из собственных ресурсов.

"В условиях войны ТЭС, шахты и машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают поддерживать надежность украинской энергосистемы и активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. Продолжается ликвидация последствий последних обстрелов, восстановительные работы на станциях, горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы", – заверили в компании.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы россией около 180 раз.