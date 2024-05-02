Он сказал, что она планирует учиться в Польше.

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о планах своей дочери относительно поступления в университет. По его словам, 16-летняя Варвара после окончания школы планирует уехать за границу и там учиться.

В интервью "Коротко про" он сказал, что девочка сейчас изучает польский язык, а также занимается вокалом, потому что у нее есть мечта - собрать стадион.

По словам Кошевого, Варвара понимает насколько это сложно, но не планирует отступать от своих целей.

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"Я Варю не отговариваю и палки в колеса ей ставить не буду, потому что это ее выбор. Она знает, как это тяжело. Она уже два года занимается большой сценой, если можно так сказать. Поэтому, если у нее все получится – я буду только рад", – сказал артист.

Он добавил, что Варвара неоднократно сталивалась с хейтом, однако сейчас она научилась давать отпор недоброжелателям. Девушка сама отвечает на гневные комментарии и ставит хейтеров на место.

"От этого никто не застрахован, кто находится в публичном пространстве. И дети, конечно, страдают от этого, не знаю, можно ли именно таким словом это назвать. Но когда дети взрослеют, они все прекрасно понимают. Варя и сама отвечает своим хейтерам. Она им пишет: "Какое ваше дело до моей жизни? Вы за собой следите, а я буду следить за собой", – сказал шоумен.

Напомним, ранее Кошевой рассказал об общении с Зеленским во время войны.

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