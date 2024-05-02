В самой "народной" категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – OnePlus 12.

Создатели самого известного мобильного бенчмарка AnTuTu выпустили свежий рейтинг самых выгодных смартфонов 2024 года. Все гаджеты разбиты на четыре ценовых категории – именно они предлагают лучшее соотношение стоимости и производительности, по крайней мере учитывая розничные цены в Китае.

Самой выгодной покупкой сегодня эксперты называют смартфоны серии Redmi K70 – они лучшие в своих ценовых категориях. В свою очередь самый выгодный для приобретения флагман продает OnePlus.

До 275 долларов . В самой доступной категории лидирует модель Redmi K70 в конфигурации 8+256 ГБ. Это сбалансированный бюджетник с Dimensity 8300 Ultra, 120-герцовым OLED-экраном, и батареей на 5500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Второе и третье места досталось Realme GT Neo6 SE и Oppo K10.

. В самой доступной категории лидирует модель Redmi K70 в конфигурации 8+256 ГБ. Это сбалансированный бюджетник с Dimensity 8300 Ultra, 120-герцовым OLED-экраном, и батареей на 5500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Второе и третье места досталось Realme GT Neo6 SE и Oppo K10. До 420 долларов . Этот рейтинг возглавил iQOO Neo9 – мощный игровой смартфон с Snapdragon 8 Gen 2, экраном 144 Гц и 120 Вт зарядкой. На втором месте – старший брат iQOO Neo9 Pro, но с Dimensity 9300, а замыкает тройку лидеров в этой категории Redmi K60 Extreme Edition.

. Этот рейтинг возглавил iQOO Neo9 – мощный игровой смартфон с Snapdragon 8 Gen 2, экраном 144 Гц и 120 Вт зарядкой. На втором месте – старший брат iQOO Neo9 Pro, но с Dimensity 9300, а замыкает тройку лидеров в этой категории Redmi K60 Extreme Edition. До 560 долларов. В сегменте более дорогих устройств лидирует еще один аппарат Redmi – K70 Pro. Пока что это самый доступный смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. На втором и третьем местах – Realme GT5 Pro и iQOO 12.

В сегменте более дорогих устройств лидирует еще один аппарат Redmi – K70 Pro. Пока что это самый доступный смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. На втором и третьем местах – Realme GT5 Pro и iQOO 12. От 560 долларов . В самой дорогой категории лидером является OnePlus 12, который получил передовой чип, новую камеру и очень яркий дисплей. На втором и третьем местах – Nubia Z60 Ultra и Xiaomi 14 Pro.

Видео дня

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, AnTuTu делился рейтингом самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают аппараты Asus, iQOO и Red Magic.

А Huawei представила свои самые продвинутые смартфоны – конкуренты S24 и iPhone 15. Все модели получили основную камеру с переменной диафрагмой и перископ, а также необычный дизайн и топовые экраны OLED.

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