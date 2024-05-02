Этот десерт прекрасно дополняет малина.

Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился простым рецептом лимонного чизкейка. Его хватит на 12 человек, а приготовление займет всего час.

Оливер сказал Ехргеѕѕ, что текстура чизкейка "не будет полностью гладкой, но он будет вкусным".

Для приготовления десерта возьмите:

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несоленое сливочное масло - 100 г;

имбирно-ореховое печенье - 250 г;

яйца - 4 шт;

ваниль;

сахарная пудра - 100 г;

сливочный сыр - 680 г;

лимон - 1 шт;

малина - 300 г.

Для начала необходимо разогреть духовку до 160°C. Растопите сливочное масло в сковороде диаметром 28 см на медленном огне. Затем перебейте печенье в крошку. Выключите огонь под сковородой, положите внутрь печенье и перемешайте. Возьмите форму для выпекания 28 см или воспользуйтесь той же сковородкой, если ее можно положить в духовку. Распределите и выложите смесь равномерным слоем, можно слегка приподнять по бокам. Выпекайте пять минут, а затем выньте из духовки.

Взбейте яйца с ванилином и большей частью сахарной пудры. Затем добавьте сливочный сыр и лимонный сок, смешав их вместе. Равномерно вылейте смесь на бисквитную основу. Далее нужно будет размять вилкой половину малины и оставшуюся сахарную пудру. Высыпьте в форму и выпекайте в течение 15 минут. Затем поместите оставшуюся часть малины, посыпьте сахарной пудрой и верните еще на 10 минут. Перед подачей десерт надо охлаждать в течение двух часов.

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