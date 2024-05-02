Поклонники уже успели оценить постановку и пение представительниц Украины.

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые представят Украину на "Евровидении-2024", провели вторую репетицию на сцене песенного конкурса. Исполнительницы будут выступать с песней "Teresa & Maria".

Ранее дуэт певиц радовал поклонников только фото с репетиции, но сейчас появилось видео. На нем частично видно постановку номера, которой занималась режиссер Таню Муиньо. Она известна своими видеоработами для мировых звезд.

"Верю, что наша женская синергия с талантливой Таню Муиньо сможет покорить сердца всей Европы и мира. Украинская музыка должна звучать громко!" - заявила alyona alyona.

На фрагменте Jerry Heil поднимается на большую скалу, где исполняет свою часть песни. Теперь можно хорошо разглядеть платье певицы. Оно выполнено в нежных бежевых оттенках и имеет длинный шлейф.

Реакция поклонников

Девушки прекрасно спели вживую. Поклонники сразу выразили свой восторг от голоса певиц и прокомментировали их выступление.

"Визуал, стиль, постановка очень подчеркнула и усилила песню. Очень достойно представляет страну. Желаю сил и выдержки, потому что это действительно большая и сложная работа"

"Мурашки по коже! Чувствуется этот архетип женской силы. Для меня вы победительницы еще до начала "Евровидения"

"Лучший номер от Украины за все годы "Евровидения". Горжусь невероятно! Наши люди самые талантливые"

Jerry Heil в комментариях поблагодарила фанатов за теплые слова: "Огромная благодарность за поддержку".

Отметим, что alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в первом полуфинале конкурса под номером 5. Он состоится 7 мая. Певицы будут соревноваться за место в гранд-финале, который пройдет 11 мая. Как известно, конкурс будет проходить в Мальме, Швеция.

Напомним, ранее появились первые фото сцены "Евровидения-2024".

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