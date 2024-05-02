Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые представят Украину на "Евровидении-2024", провели вторую репетицию на сцене песенного конкурса. Исполнительницы будут выступать с песней "Teresa & Maria".
Ранее дуэт певиц радовал поклонников только фото с репетиции, но сейчас появилось видео. На нем частично видно постановку номера, которой занималась режиссер Таню Муиньо. Она известна своими видеоработами для мировых звезд.
"Верю, что наша женская синергия с талантливой Таню Муиньо сможет покорить сердца всей Европы и мира. Украинская музыка должна звучать громко!" - заявила alyona alyona.
На фрагменте Jerry Heil поднимается на большую скалу, где исполняет свою часть песни. Теперь можно хорошо разглядеть платье певицы. Оно выполнено в нежных бежевых оттенках и имеет длинный шлейф.
Реакция поклонников
Девушки прекрасно спели вживую. Поклонники сразу выразили свой восторг от голоса певиц и прокомментировали их выступление.
- "Визуал, стиль, постановка очень подчеркнула и усилила песню. Очень достойно представляет страну. Желаю сил и выдержки, потому что это действительно большая и сложная работа"
- "Мурашки по коже! Чувствуется этот архетип женской силы. Для меня вы победительницы еще до начала "Евровидения"
- "Лучший номер от Украины за все годы "Евровидения". Горжусь невероятно! Наши люди самые талантливые"
Jerry Heil в комментариях поблагодарила фанатов за теплые слова: "Огромная благодарность за поддержку".
Отметим, что alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в первом полуфинале конкурса под номером 5. Он состоится 7 мая. Певицы будут соревноваться за место в гранд-финале, который пройдет 11 мая. Как известно, конкурс будет проходить в Мальме, Швеция.
Напомним, ранее появились первые фото сцены "Евровидения-2024".