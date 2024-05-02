Для получения билета необходимо обновить приложение "Киев Цифровой".

В городском приложении "Киев Цифровой" школьники могут бесплатно оформить электронные ученические билеты для проезда. Имеющиеся пластиковые карточки продолжают действовать. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Для того, чтобы оформить документ, необходимо придерживаться такого алгоритма:

обновить приложение;

выбрать сервис "Заказ ученического", заполнить данные ученика и заказать цифровой билет;

получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;

добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой. Больше не надо напоминать ребенку взять пластиковую карту – ученический билет всегда в смартфоне. Если пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому", – отметили разработчики приложения.

Видео дня

Другие новости Киева, которые могут вас заинтересовать

В Киеве на станции метро "Звериницкая" со стен демонтировали старое название "Дружбы народов" и установили два из четырех необходимых комплектов нового названия.

В КГГА рассказали о текущей ситуации с ремонтом отрезка метро между станциями "Демеевская" – "Лыбедская". Там отметили, что сейчас на месте начался демонтаж железобетонных тюбингов.

Вас также могут заинтересовать новости: