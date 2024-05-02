В городском приложении "Киев Цифровой" школьники могут бесплатно оформить электронные ученические билеты для проезда. Имеющиеся пластиковые карточки продолжают действовать. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Для того, чтобы оформить документ, необходимо придерживаться такого алгоритма:
- обновить приложение;
- выбрать сервис "Заказ ученического", заполнить данные ученика и заказать цифровой билет;
- получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;
- добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".
"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой. Больше не надо напоминать ребенку взять пластиковую карту – ученический билет всегда в смартфоне. Если пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому", – отметили разработчики приложения.
Другие новости Киева, которые могут вас заинтересовать
В Киеве на станции метро "Звериницкая" со стен демонтировали старое название "Дружбы народов" и установили два из четырех необходимых комплектов нового названия.
В КГГА рассказали о текущей ситуации с ремонтом отрезка метро между станциями "Демеевская" – "Лыбедская". Там отметили, что сейчас на месте начался демонтаж железобетонных тюбингов.