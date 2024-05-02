На этой неделе из 682 человек никто не эвакуировался из города.

Российские оккупанты постоянно обстреливают Часов Яр (Бахмутский район Донецкой области), но в городе на сегодня все еще остается 682 местных жителя. Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире телемарафона.

"На данный момент в Часовом Яру и во всей громаде осталось 682 человека. Это обычные жители громады, которые остались, несмотря на военные действия. В большинстве своем это люди пожилого возраста - 60 и более лет. Почему не выезжают? Трудно заглянуть в чужие мысли", - отметил он. При этом добавил, что люди говорят, что это их дом, в котором выросли их родители и они, что здесь похоронены их деды.

По его словам, людям постоянно доказывают, что надо сохранить свою жизнь, потому что все остальное можно отстроить. "Эвакуация у нас продолжается с самого начала полномасштабного вторжения. Мы показываем, куда они будут ехать, в каких условиях будут жить. Но реально очень сложно. Если на прошлой неделе было довольно нормальное количество людей вывезено - за день до трех человек, то на этой неделе - ноль", - рассказал Чаус.

Видео дня

Начальник Часовоярской городской военной администрации отмечает, что каждый день видит разрушения города. "Это трудно назвать жизнью, это существование. У людей нет ни электричества, ни газа, ни воды уже больше года", - добавил он. По его словам, в городе задействуют генераторы, происходит постоянная доставка воды. В то же время он подчеркнул, что люди, которые делают такие доставки горожанам, очень рискуют ежедневно.

"Также у нас уже не один раз было, что вражеский FPV-дрон отрабатывал по гражданским, которые шли за водой. Есть раненые", - рассказал Чаус.

Часов Яр - что происходит в городе

Как сообщал УНИАН, после захвата Авдеевки Россия выбрала себе новую цель на Донбассе - Часов Яр, который расположен в 10 километрах к западу от Бахмута. Враг хочет оккупировать его до 9 мая. Россияне наступают с нескольких сторон - со стороны Богдановки, Ивановского и пытаются вернуть ранее утраченные позиции в Клещеевке и Андреевке.

Важность города заключается в том, что он расположен на господствующей высоте, которая дает преимущества украинским защитникам в плане обороны и является преградой для наступления врага. Если России удастся захватить Часов Яр, вражеские силы получат возможность развернуть наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

Вас также могут заинтересовать новости: