День сулит непредсказуемые события некоторым знакам.

Эзотерики составили гороскоп на 3 мая по картам Таро. Какой пятница будет для вашего знака Зодиака - читайте в своем детальном прогнозе на сайте УНИАН.

Овен

Вам стоит придерживаться более спокойного ритма жизни в этот день. Спешка будет не к чему. Вы только потратите свои нервы, что негативно скажется на вашем общем состоянии.

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Телец

Если завтра вы будете проявлять свой вспыльчивый характер, то можете поссориться с окружающими. Лучше сдерживайте негативные эмоции, чтобы они не травмировали ни вас, ни других людей.

Близнецы

В этот день вы можете найти ключ к решению многих проблем. Под конец дня вы выдохнете с облегчением и будете вспоминать последние события только как страшный сон.

Рак

Вы можете завоевать доверие некоторых людей. Для этого вам нужно быть более открытыми и добрыми. Не проявляйте сразу свои негативные черты характера, дайте людям к вам привыкнуть.

Лев

Вы будете преодолевать некоторые препятствия, которые откроют вам глаза на истинное положение дел. Во-первых, так вы станете сильнее и мудрее, а во-вторых, сможете раскрыться с новой стороны.

Дева

С самого утра вы можете испытывать чувтсво лени, которое не позволит вам значительно продвинуться вперед. На самом деле, дни релакса себе тоже стоит устраивать, чтобы отдохнуть.

Весы

Весы часто бывают легкомысленными. Однако в этот день вам стоит все же быть более сдержанными и мудрыми, иначе вы рискуете испортить отношения со своим партнером. Прислушивайтесь к его потребностям тоже.

Скорпион

День будет благоприятным для профессиональной реализации. Вы можете придумать какой-то новый проект. Делитесь своими идеями с руководством, потому что они могут быть очень крутыми.

Стрелец

Не пытайтесь контролировать все вокруг. Будет лучше, если вы расслабитесь и просто будете наслаждаться своей жизнью. Плывите по течению и ни о чем не переживайте.

Козерог

Бумеранг летит в вашу сторону. Это значит, что завтра вы будете расплачиваться за все свои поступки. Не стоит злиться на людей или судьбу. Лучше подумайте о том, почему это с вами происходит.

Водолей

Часто Водолеи в своих неудачах обвиняют других людей, однако не стоит этого делать. Научитесь брать на себя ответственность за все свои поступки. Только вы решаете, как действовать.

Рыбы

День будет благоприятным для самоанализа. Подумайте о своей жизни, вспомните прошлое... Каким вы видите свое будущее? Дайте ответ на этот вопрос и начинайте действовать.

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