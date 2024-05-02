Под конец сезона украинские производители все же подняли цены на лук.

В Украине растут отпускные цены на прошлогодний репчатый лук. По состоянию на начало мая лук предлагается в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщает профильный портал EastFruit.

Такую динамику связывают с существенным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запасов овоща в хозяйствах страны. При этом эксперты фиксируют ускорение торговой активисти на рынке, что также способствует повышению цен.

Впрочем, фермеры говорят, что не смогут еще больше поднять цены, поскольку покупатели все чаще выражают недовольство из-за качества товара. Заметим, что сейчас лук в Украине стоит в среднем на 64% дешевле, чем в начале мая 2023-го.

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Ранее сообщалось, что украинские фермеры начали бесплатно раздавать лук. Они решили придержать продукцию до весны, имея опыт высоких цен в прошлом году. Это привело к огромному избытку лука на рынке.

Цены на овощи - прогноз эксперта

Недавно сотрудница Института аграрной экономики Инна Сало заявила, что в мае в Украине могут снизиться цены на овощи борщевого набора, чему поспособствует увеличение предложения овощей закрытого грунта. В частности, можно ожидать снижения цен на белокочанную капусту, свеклу, морковь и репчатый лук. Цена на молодую капусту в этом месяце может уменьшиться до 45 гривен за килограмм, а на картофель – до 30 гривен.

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